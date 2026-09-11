Tassi, ennesimo aumento: le conseguenze per chi ha un mutuo

Con il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce, i primi effetti si vedono sull'aumento delle rate dei mutui per chi ha scelto il tasso variabile. Secondo MutuiOnline.it, la rata può passare da 762 a 780 euro per un prestito medio da 140 mila euro. Fabi calcola +128 euro per un mutuo da 150 mila euro. Secondo Confesercenti per le imprese sarà un aggravio totale di 460 milioni. Confartigianato denuncia: in calo il numero dei prestiti. Frenata delle compravendite nel 2024, lo dice Osservatorio Agenzia delle Entrate spiegando che a bloccare il settore è stata la paura dei rialzi dei tassi.

