Tasse, "imprese italiane tartassate rispetto ai colossi del web": la denuncia della Cgia
Nel 2024 le prime 25 websoft"hanno versato 74 miliardi di euro di tasse, mentre l'utile delle imprese italiane"ha generato entrate di oltre 102 miliardi"per il nostro erariodi Giulia Ronchi
La denuncia è sollevata dalla cgia: i colossi del web continuano a macinare profitti miliardari, “scaricando” sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono in agilità. molti di questi giganti, infatti, continuano a spostare i propri profitti verso i paesi a fiscalità di vantaggio, lasciando paesi come l'italia a bocca asciutta.