Tanti auguri Rocky: il primo celebre film della saga compie 50 anni

Cinquant'anni fa Rocky Balboa saliva per la prima volta sul ring, ed entrava nella leggenda. Quest'anno compie mezzo secolo la pellicola scritta e interpretata da Sylvester Stallone: ispirato da un vero incontro tra un outsider e il leggendario muhammad ali, rocky è stato il primo film su uno sport a vincere un oscar. La scalinata verso il Filadelfia Museum of Art, dove troneggia una statua dedicata a lui, mai come in questi mesi è meta di fan da tutto il mondo il museo dapprima l' ha "combattuta", chiedendo che fosse spostata: poi ha cavalcato la fama di Rocky, inaugurando in questi giorni una mostra dedicata alla nobile arte - il pugilato - che Rocky ha contribuito a sdoganare.