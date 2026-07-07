la festa in famiglia

Sylvester Stallone spegne le candeline per gli 80 anni

L'attore ha festeggiato con una torta alla panna guarnita con due guanti d'oro in omaggio a "Rocky"

07 Lug 2026 - 17:03
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