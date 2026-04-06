Sylvester Stallone sarà il produttore del nuovo prequel di Rambo

Con le sue entusiasmanti scene d'azione ci ha fatto saltare dalla sedia, o meglio dalla poltroncina del cinema, per oltre 40 anni. Con la sua amara riflessione sui reduci di guerra, è stato anche un ritratto crudo, spietato e impietoso delle contraddizioni americane. Ma è soprattutto il personaggio che ha regalato a Sylvester Stallone lo status di leggenda planetaria. E ora Rambo, con il suo alter ego in una veste inedita, è pronto a tornare. Sylvester Stallone ha infatti annunciato ufficialmente che sarà produttore esecutivo del nuovo film sulle origini di un giovanissimo Rambo, che sarà interpretato da Noah Centineo. Un viaggio cinematografico per conoscere l'uomo prima della leggenda.