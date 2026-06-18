Svezia, la Lego realizza un modello a grandezza naturale della Koenigsegg "Sadair's Spear"

In Svezia è stato svelato un modello della supercar Koeningsegg "Sadair's Spear" fatto interamente dai celebri mattoncini Lego. La creazione è a grandezza naturale (in scala 1:8). "È un sogno che si avvera avere una meravigliosa auto LEGO Technic della Sadair’s Spear, ma anche, ovviamente, questa incredibile creazione a grandezza naturale che ha appena battuto un record di velocità (per le auto LEGO Technic a grandezza naturale) nella cronoscalata di Goodwood. E, insomma, da bambino giocavo con i Lego. Anche i miei figli ci hanno giocato. Quindi poter realizzare questa collaborazione e creare uno dei modelli Lego più estremi della storia è davvero un grande onore per noi, oltre che un progetto entusiasmante a cui lavoriamo da diversi anni" ha dichiarato l'amministratore delegato di Koeningsegg, Christian Von Koeningsegg.