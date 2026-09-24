Il fermo

Susan Sarandon arrestata per aver protestato contro Netanyahu

L'attrice è stata fermata tra le persone che manifestavano nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro contro la presenza del premier israeliano"all'Onu

24 Set 2026 - 20:32
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