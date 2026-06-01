Ecco il "superbotto", il pasticciotto salentino dedicato alla Liguria

Un guscio di pasta frolla aromatizzata al basilico e un gustoso ripieno di crema pasticcera ai pinoli: quando la tradizione dolciaria pugliese incontra quella ligure nasce il "superbotto", il pasticciotto salentino dedicato alla Liguria. È l'ultima invenzione del maestro Bisconti che trasforma il dolce tipico pugliese in novità dedicate alle regioni: da quello al pomodoro per la Campania, a quello con il vinsanto per la Toscana e poi al tartufo e alla marmellata scrucchiata abruzzese: da qui il nome del progetto "Il pasticciotto incontra i territori".

