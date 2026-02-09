Super Bowl, nel menù esclusivo un hamburger da 180 dollari che pesa quasi tre chili

Se gli Stati Uniti sono il Paese dell'eccesso e dell'esagerazione, il Super Bowl è l'evento sportivo che più di tutti ne incarna lo spirito. A confermarlo è il piatto più chiacchierato di domenica, creato da Levy Restaurants: l'LX Hammer Burger, che è stato venduto al prezzo di 180 dollari. Un panino da due chili e mezzo, in cui si poteva gustare uno stinco di vitello brasato con una salsa al formaggio blu composta da una demi-glace di Mire Poix e fonduta di formaggio blu Point Reyes, servito su un panino brioche fatto in casa. Proprio per la sua particolarità, ne sono stati preparati soltanto 200. La porzione consigliata è per quattro persone, ma il prezzo è comunque alto se si pensa che con la stessa cifra si potevano acquistare 18 hot dog al Levi's Stadium. Così come avviene per ogni aspetto dell'evento, ogni sede del Super Bowl cerca di superare le precedenti con un menù esclusivo e, solitamente, stravagante.