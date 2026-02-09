Super Bowl, Bad Bunny incanta il"Levi's Stadium. Trump all'attacco: "Spettacolo disgustoso"
Per la prima volta nella storia della manifestazione sportiva una performance quasi interamente in spagnolodi Aurora Vena
Bad Bunny ha fatto la storia all’Halftime Show del Super Bowl, esibendosi per la prima volta interamente in spagnolo sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara e portando cultura e orgoglio portoricano in uno spettacolo ricco di ospiti come Lady Gaga e Ricky Martin. La sua performance, durata circa 13 minuti e caratterizzata da elementi visivi e messaggi di unità e inclusività, ha segnato un momento globale nel cuore dell’evento sportivo più seguito dell’anno. Dal palco la pop star ha lanciato lo slogan: "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore".