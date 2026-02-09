Super Bowl, Bad Bunny incanta il"Levi's Stadium. Trump all'attacco: "Spettacolo disgustoso"

Bad Bunny ha fatto la storia all’Halftime Show del Super Bowl, esibendosi per la prima volta interamente in spagnolo sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara e portando cultura e orgoglio portoricano in uno spettacolo ricco di ospiti come Lady Gaga e Ricky Martin. La sua performance, durata circa 13 minuti e caratterizzata da elementi visivi e messaggi di unità e inclusività, ha segnato un momento globale nel cuore dell’evento sportivo più seguito dell’anno. Dal palco la pop star ha lanciato lo slogan: "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore".