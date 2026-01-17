Logo Tgcom24
Le parole dei parenti

Studente ucciso: la rabbia dei familiari

I parenti di"Youssef Abanoub chiedono a gran voce l'intervento del Governo

di Francesco Mortola
17 Gen 2026 - 12:47
01:26 

Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne. Dopo lo sgomento, la rabbia dei familiari della vittima che chiedono a gran voce l'intervento del Governo.

la spezia
accoltellamento