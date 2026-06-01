Gaza, i resti di una delle barche della Flotilla raggiungono la Striscia

Una delle imbarcazioni, o almeno ciò che ne resta, della Global Sumud Flotilla è riuscita a raggiungere la Striscia di Gaza: si tratta dell'ammiraglia Kasr-i-Sadabad, su cui erano imbarcati anche il deputato Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. Il natante era stato bloccato e abbordato il 19 maggio scorso dalla Marina israeliana a largo di Creta, a più di 100 chilometri da Gaza e lì abbandonato: col passare dei giorni e grazie alle correnti, ciò che ne è rimasto ha raggiunto la spiaggia di Al-Mawasi, nel sud dell'exclave palestinese. Nelle immagini diffuse sui social dagli attivisti della Flotilla, si vedono i civili raggiungere il relitto di corsa nella speranza di trovare beni e materiali ancora utilizzabili. Due di loro riescono a tirar fuori dall'acqua un pannello solare, essenziale per fornire energia elettrica all'interno della Striscia. "La scena riflette la dura realtà a Gaza, dove anche i resti di una barca possono diventare fonte di speranza e un mezzo di sopravvivenza per coloro che lottano per la sopravvivenza", il commento della Global Sumud Flotilla a corredo del video.