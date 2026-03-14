Stretto di Hormuz bloccato: a cantare vittoria (per ora) è solo Putin

A cantare vittoria, per ora, sono le tasche del Cremlino. Con la chiusura dello stretto di Hormuz, vendendo il suo petrolio Mosca ha già aumentato le entrate di circa 2,4 miliardi di dollari, soldi che non avrebbe ricevuto se non fosse scoppiata la guerra con l'Iran. Un gettito imprevisto che a fine marzo potrebbe sfiorare i 5 miliardi. A riportare le cifre è il "Financial Times", che si è basato su dati del settore.