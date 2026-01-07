Strage Crans-Montana, il giorno dei funerali delle vittime italiane

Le bare bianche. I fiori. La disperazione dei genitori che devono dire addio ai figli, giovanissimi. Sofia, Chiara, Achille, Riccardo e Giovanni erano partiti per la Svizzera per godersi i giorni spensierati delle vacanze invernali, hanno perso la vita nella strage di Capodanno di Crans-Montana. C’è una madre in ginocchio sul sagrato: accarezza la bara, piange. E' Carla Masiello, suo figlio è Giovanni Tamburi. E’ la stessa donna che prima di entrare in chiesa per il funerale pronuncia queste parole che hanno una forza e una dignità prorompente: "Non diventerà mai vecchio, non si ammalerà mai, non soffrirà mai. Il Signore prende accanto a se quelli che ha più cari". Ha il volto sfigurato dal dolore e la voce rotta dal pianto Giuseppe Tamburi, il padre di Giovanni, quando, in chiesa, legge una lettera dedicata al figlio: "Ho perso la vita con te, a differenza tua io ne vivrò un'altra con un vuoto incolmabile. Tu no, non potrai più andare a trovare quella ragazza, non potrai provare la moto nuova, percorrere la strada spianata davanti a te per una vita meravigliosa".