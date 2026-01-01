Logo Tgcom24
SUL LUOGO DELLA TRAGEDIA

Strage Crans-Montana, fiori e lumini per i giovani morti

Crescono ora dopo ora i fiori e i lumini lasciati nei pressi del locale Le Constellation, per ricordare i giovani morti nella notte di Capodanno

01 Gen 2026 - 22:15
01:51 
