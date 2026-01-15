Logo Tgcom24
Sting denunciato dagli ex Police: in ballo 2 milioni di dollari per i diritti

Tutto nasce da un accordo verbale del 1977, quando le piattaforme di streaming non erano neanche immaginabili

di Eleonora Rossi Castelli
15 Gen 2026 - 12:31
È iniziato ufficialmente a Londra il processo tra gli ex membri dei Police, il chitarrista Andy Summers e il batterista Stewart Copeland, e il frontman Sting. Oggetto del contendere, le royalties su successi come Roxanne, Message in a bottle e Every breath you take: una questione di diversi milioni di dollari, inizialmente si parlava di due, ma secondo i legali la richiesta arriverà almeno a otto milioni. Tutto nasce da un accordo verbale del 1977, quando le piattaforme di streaming non erano neanche immaginabili.