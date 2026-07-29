Stilo (Reggio Calabria), scoperte 1200 piante di marijuana

Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri di Stilo (Reggio Calabria) con il supporto della Sezione operativa di Roccella Jonica. L'intervento dei militari ha portato all'individuazione e rastrellamento di 1.200 arbusti, nascosti tra la vegetazione della "Vallata dello Stilaro", un'area impervia che ben si presta all'occultamento di veri e propri siti di coltivazione intensiva: la piantagione, realizzata in un'area difficilmente raggiungibile, si sviluppava infatti su diversi filari, serviti da un complesso impianto di irrigazione. Caratteristiche che, secondo i carabinieri, "rendono bene l'idea di un fenomeno strutturato, capace di sfruttare l'isolamento rurale della Locride per alimentare un'economia illecita ed estremamente redditizia a vantaggio dei gruppi criminali locali".