L'operazione dei carabinieri

Stilo (Reggio Calabria), scoperte 1200 piante di marijuana

La piantagione, realizzata in un'area difficilmente raggiungibile, si sviluppava su diversi filari, serviti da un impianto di irrigazione"

29 Lug 2026 - 17:07
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Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri di Stilo (Reggio Calabria) con il supporto della Sezione operativa di Roccella Jonica. L'intervento dei militari ha portato all'individuazione e rastrellamento di 1.200 arbusti, nascosti tra la vegetazione della "Vallata dello Stilaro", un'area impervia che ben si presta all'occultamento di veri e propri siti di coltivazione intensiva: la piantagione, realizzata in un'area difficilmente raggiungibile, si sviluppava infatti su diversi filari, serviti da un complesso impianto di irrigazione. Caratteristiche che, secondo i carabinieri, "rendono bene l'idea di un fenomeno strutturato, capace di sfruttare l'isolamento rurale della Locride per alimentare un'economia illecita ed estremamente redditizia a vantaggio dei gruppi criminali locali". 

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