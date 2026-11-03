auguri e figli...

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani svelano il sesso del loro primo bimbo: è Baby Pharaoh

Il calciatore e l'influencer con un video sui social spifferano il sesso del loro primo figlio: sarà un maschio

03 Nov 2026 - 17:10
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