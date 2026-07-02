Guasto sulla Stazione Spaziale: passeggiata da brivido di 7 ore per due astronauti
Il braccio meccanico della ISS è stato riparato dopo un'operazione ad alto rischio che ha ricordato le scene del film "Gravity"di Marta Vittadini
"Houston, abbiamo un problema". Gli astronauti Chris Williams e Jessica Meir hanno dovuto affrontare una "passeggiata spaziale" di oltre 7 ore per riparare uno dei bracci meccanici della ISS che si era guastato. Un'operazione avvincente e pericolosa, che ha ricordato il famoso film "Gravity", con George Clooney.