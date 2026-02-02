Stati Uniti, la tradizione del giorno della marmotta

Negli Stati Uniti e in Canada, il 2 febbraio si celebra il Giorno della Marmotta, una tradizione in cui una marmotta indica se l'inverno sarà ancora lungo e freddo o se la primavera arriverà presto. Il metodo di osservare le mosse degli animali per prevedere le condizioni meteorologiche ha radici molto antiche in varie culture del mondo. La "festa" sarebbe nata nella prima metà dell'Ottocento, per poi diventare famosa dopo il film del 1993 "Ricomincio da capo".