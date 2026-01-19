Logo Tgcom24
Vale oltre 300 milioni di dollari

Sri Lanka, presentata la gemma più preziosa del mondo

Battezzata "stella della terra pura", la preziosissima gemma verrà presto venduta dai suoi proprietari che hanno deciso di restare anonimi

19 Gen 2026 - 17:02
00:40 

A Colombo, capitale dello Sri Lanka, è stata presentata la gemma più preziosa al mondo. Si tratta di uno zaffiro stellato viola, dal valore di oltre 300 milioni di dollari e 3.563 carati. Rinvenuta nel 2023 in una cava nei pressi di Ratnapura, nota come la città delle gemme, è stata battezzata "stella della terra pura". I proprietari della preziosissima gemma, che hanno deciso di restare anonimi per motivi di sicurezza, hanno deciso di venderla. 

