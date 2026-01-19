Sri Lanka, presentata la gemma più preziosa del mondo

A Colombo, capitale dello Sri Lanka, è stata presentata la gemma più preziosa al mondo. Si tratta di uno zaffiro stellato viola, dal valore di oltre 300 milioni di dollari e 3.563 carati. Rinvenuta nel 2023 in una cava nei pressi di Ratnapura, nota come la città delle gemme, è stata battezzata "stella della terra pura". I proprietari della preziosissima gemma, che hanno deciso di restare anonimi per motivi di sicurezza, hanno deciso di venderla.