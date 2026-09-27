Squalo mako si aggancia all'amo del campione di pesca Marco Volpi: la "lotta" durata 50 minuti

Uno squalo mako, femmina, di circa 2,5 metri si è agganciato all'amo del campione di pesca livornese Marco Volpi alle secche della Memoria, sei miglia davanti al porto di Livorno. L'esemplare si è liberato da solo tranciando il finale della lenza. Volpi stava effettuando una traina a ricciole quando questa tipologia di squalo, che può attaccare l'uomo, si è palesata. "Vi posso dire che è stata un'esperienza incredibile - scrive Volpi su Facebook -. Mai e poi mai avrei pensato di allamare una grossa femmina di squalo mako nei pressi delle secche della Meloria. Ho stimato che fosse un pesce lungo dai 2,30 ai 2,50 metri e del peso di 120 chili".