Grande squalo bianco avvistato nel Canale di Sicilia: il video

Per la prima volta un grande squalo bianco è stato immortalato nelle acque del Mar Mediterraneo. È accaduto nel Canale di Sicilia quando un gruppo di volontari dell'associazione Ghost Diving e di Healty Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, stava bonificando i fondali rimuovendo attrezzature da pesca abbandonate.
Il racconto del sub che lo ha visto
L'incontro - ravvicinatissimo - con lo squalo è stato filmato dal subacqueo Derk Remmers. Il sub, parlando alla Bbc, ha commentato l'emozione del momento: "Le mie dita tremavano, è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro". Remmers ha spioegato di non aver avuto paura perché lo squalo "si trovava in una parte centrale del Mediterraneo, lontano dalle coste e non rappresenta un pericolo per le persone". La sua presenza nel Mediterraneo rappresenta un segno di speranza, considerando che si tratta di una tra le specie più minacciate dell'area.