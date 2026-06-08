Grande squalo bianco avvistato nel Canale di Sicilia: il video

L'incontro - ravvicinatissimo - con lo squalo è stato filmato dal subacqueo Derk Remmers. Il sub, parlando alla Bbc, ha commentato l'emozione del momento: "Le mie dita tremavano, è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro". Remmers ha spioegato di non aver avuto paura perché lo squalo "si trovava in una parte centrale del Mediterraneo, lontano dalle coste e non rappresenta un pericolo per le persone". La sua presenza nel Mediterraneo rappresenta un segno di speranza, considerando che si tratta di una tra le specie più minacciate dell'area.