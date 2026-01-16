VOCE DEGLI ATLETI Sport e salute, un binomio per andare oltre i limiti

Marta Bassino, sciatrice olimpica e volto di "Oltre i limiti", sottolinea il legame inscindibile tra sport e salute e il valore formativo dell'attività fisica. Lo sport, spiega, insegna a gestire errori e difficoltà, trasformandoli in occasioni di crescita e ripartenza.