VOCE DEGLI ATLETI

Sport e salute, un binomio per andare oltre i limiti

Marta Bassino, sciatrice olimpica e volto di "Oltre i limiti", sottolinea il legame inscindibile tra sport e salute e il valore formativo dell'attività fisica. Lo sport, spiega, insegna a gestire errori e difficoltà, trasformandoli in occasioni di crescita e ripartenza.

16 Gen 2026 - 16:52
01:42 