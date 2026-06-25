nastri d'argento

Spopola Sorrentino, Nastro dell'anno a Zalone

"La Grazia" di Paolo Sorrentino trionfa ai nastri d'argento, il più"antico premio dedicato nel nostro paese alla settima arte e assegnato dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. "Buen Camino" di Checco Zalone, si aggiudica il Nastro dell'anno 2026

25 Giu 2026 - 17:32
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La pellicola del cineasta napoletano in onore di un immaginario Presidente della Repubblica si aggiudica 8 riconoscimenti su 9 candidature, tra cui miglior regia e sceneggiatura, e interpreti.

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