Spopola Sorrentino, Nastro dell'anno a Zalone
"La Grazia" di Paolo Sorrentino trionfa ai nastri d'argento, il più"antico premio dedicato nel nostro paese alla settima arte e assegnato dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. "Buen Camino" di Checco Zalone, si aggiudica il Nastro dell'anno 2026
La pellicola del cineasta napoletano in onore di un immaginario Presidente della Repubblica si aggiudica 8 riconoscimenti su 9 candidature, tra cui miglior regia e sceneggiatura, e interpreti.