al cinema dal 10 giugno

Spielberg torna a parlare di alieni con Disclosure Day

Il regista 79enne lo definisce "un film di speculazione fantascientifica". Nel cast"Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth

di Michelangelo Iuliano
05 Giu 2026 - 18:49
01:31 
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