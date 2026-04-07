Spice Girls, Mel B contro tutte: "Non ho più voglia di andare in tour"

Sono passati 30 anni dalla celebre canzone delle Spice Girls. Lo storico quintetto era all'apice del successo. Emma, Victoria, Geri, Mel C e Mel B dall'Inghilterra avevano conquistato il mondo. Eppure, nonostante la nostalgia faccia capolino, la ricciolina del gruppo, Mel B, non vuole sentire parlare di reunion, anzi dice: "A 50 anni non ho più voglia di andare in tour". Frena anche sul documentario che dovrebbe celebrare la storia del gruppo pop britannico. Un progetto del genere potrebbe vedere la luce solo a una condizione, ha detto: "L'onestà di tutte le componenti". Nonostante le parole forti e nuvole che si addensano sul futuro del gruppo, Mel B ha sottolineato il forte legame che la unisce alle altre Spice Girls: "Sono la mia famiglia. Non sarei qui senza di loro".