Spettacolo, Mick Jagger sul set a Stromboli

Start me up, accendimi, ma Mick Jagger non sembra averne bisogno. Compirà 83 anni tra un paio di mesi, ma il fanciullo che è in lui è più vivo che mai. Tanto che è pronto sempre a nuove sfide. Come quella di attore... Il front man dei Rolling Stones è atterrato in gran segreto ieri in elicottero a Stromboli, alle isole Eolie, per recitare nel film "Le tre sorelle incestuose" di Alice Rochwacher. Il suo ruolo? Il guardiano del faro di Strombolicchio. La sua sarà una piccola parte, una breve partecipazione. È ospite di una villa privata, blindatissima, nella zona di Piscità. Il cast oltre lui comprende tra gli altri anche Dakota Johnson e Isabella Rossellini. Jagger è molto legato alla Sicilia, dove possiede una villa nel Siracusano. Spesso sui social ha pubblicato foto nella zona, in particolare a Ortigia e a Noto. Sul set dovrebbe fermarsi fino al 21 maggio, per la gioia di chi spera di farsi un selfie con lui.