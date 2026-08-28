Spettacolare eclissi di Luna: il nostro satellite si tinge di rosso

"Dopo l'eclissi di Sole e il picco delle Perseidi del 12 agosto", il cielo ha regalato "il terzo grande spettacolo di questo mese", ha detto all'Ansa l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. L'eclissi è iniziata alle ore 3:23, con l'ingresso della Luna nella penombra terrestre. Alle 4:33 il satellite ha iniziato ad immergersi nell'ombra vera e propria, dando il via alla fase più interessante, che ha raggiunto il massimo alle 6:12, quando oltre il 96% del disco lunare si è immerso nell'ombra del nostro pianeta, mostrando la colorazione rossastra tipica delle eclissi lunari quasi complete. E per chi si è perso l'evento, basterà pazientare un paio d'anni per poter osservare uno spettacolo ancora più interessante: un'eclissi lunare totale, questa volta, prevista nella notte di Capodanno del 2029.