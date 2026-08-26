Le tasche degli italiani sempre più vuote: il 41,7% dei consumi familiari va in "spese obbligate"

Sempre più vuote. Sono le tasche degli italiani. Una grossa fetta degli stipendi se ne va in spese obbligate, poco resta per soddisfare quelle discrezionali. A conti fatti il 41,7% dei consumi familiari è destinato a coprire quelle legate a casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni. La denuncia è dell'ufficio studi di Confcommercio.