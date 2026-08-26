Le tasche degli italiani sempre più vuote: il 41,7% dei consumi familiari va in "spese obbligate"
Il record, anche a causa degli scenari geopolitici, spetta all'energia, volata alle stelle con un aumento del 211%. Tra queste voci anche sanità e trasportidi Caterina Ruggeri
Sempre più vuote. Sono le tasche degli italiani. Una grossa fetta degli stipendi se ne va in spese obbligate, poco resta per soddisfare quelle discrezionali. A conti fatti il 41,7% dei consumi familiari è destinato a coprire quelle legate a casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni. La denuncia è dell'ufficio studi di Confcommercio.