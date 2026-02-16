Spazio, in arrivo dei pantaloni robotici per facilitare i movimenti degli astronauti

I ricercatori dell'Università di Bristol stanno sviluppando dei pantaloni robotici morbidi da indossare sotto la tuta spaziale che, secondo loro, potrebbero aiutare gli astronauti a muoversi in modo più naturale riducendo l'affaticamento delle gambe durante le future missioni sulla Luna e su Marte. “È una sensazione molto strana”, ha raccontato il ricercatore Emanuele Pulvirenti. "È come avere uno strato aggiuntivo di muscoli. Quindi i tuoi muscoli non lavorano così duramente. È quasi come se qualcuno ti desse una piccola spinta per muoverti con più facilità".