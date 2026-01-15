Logo Tgcom24
Spazio, il rientro in anticipo "per malattia" della missione Crew-11

Il ritorno dopo 167 giorni. È la prima volta, nei 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale, che un equipaggio rientra in anticipo

15 Gen 2026 - 11:45
01:12 

A causa di motivi di salute riguardanti uno degli astronauti a bordo, la missione Crew-11 è rientrata sulla terra in anticipo, dopo 167 giorni dalla partenza. A bordo della capsula Crew Dragon Endeavour viaggiavano quattro astronauti: Zena Cardman e Mike Fincke della Nasa, Kimiya Yui dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell'agenzia russa Roscosmos. Non è stata resa nota l'identità dell'astronauta che ha avuto un problema di salute. È la prima volta, in 25 anni di attività della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che una missione viene interrotta anticipatamente per motivi medici. Il rientro è durato circa 11 ore e l'ammaraggio è avvenuto nell'Oceano Pacifico, al largo della California. 

