Spazio, il rientro in anticipo "per malattia" della missione Crew-11

A causa di motivi di salute riguardanti uno degli astronauti a bordo, la missione Crew-11 è rientrata sulla terra in anticipo, dopo 167 giorni dalla partenza. A bordo della capsula Crew Dragon Endeavour viaggiavano quattro astronauti: Zena Cardman e Mike Fincke della Nasa, Kimiya Yui dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell'agenzia russa Roscosmos. Non è stata resa nota l'identità dell'astronauta che ha avuto un problema di salute. È la prima volta, in 25 anni di attività della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che una missione viene interrotta anticipatamente per motivi medici. Il rientro è durato circa 11 ore e l'ammaraggio è avvenuto nell'Oceano Pacifico, al largo della California.