Spazio, il ministro Urso a Tgcom24: "Con Parmitano l'Italia torna protagonista"

Il ministro delle Imprese e del Madein Italy Adolfo Urso, che è anche Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali del governo, commenta a Tgcom24 l'annuncio che Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis III. "Un evento estremamente importante e significativo", esordisce il ministro Urso, aggiungendo che "l?italia è stata un grande attore nell'avventura spaziale dell'uomo, perché oltre 60 anni fa siamo stati terzo Paese al mondo, dopo Usa e Urss, a lanciare un vettore nello Spazio prima da una base americana, poi dalla nostra base a Malindi". "Ora - sottolinea - torniamo finalmente protagonisti della nuova avventura, che in questo caso porterà l'uomo a colonizzare la Luna. Lo siamo con Parmitano, primo astronauta europeo a partecipare a una missione lunare intermedia e lo saremo tanto più sul piano tecnologico e dell'impresa, perché il modulo lunare abitativo che ospiterà gli astronauti per un lungo periodo sarà costruito in Italia".