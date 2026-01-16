Spazio, Crew-11: la prima evacuazione medica della Nasa

L'ammaraggio della capsula è avvenuto al largo della California"di Rossella Russo
Dopo 167 giorni in orbita e un viaggio di ritorno di 10 ore la missione Crew-11 è rientrata sulla terra ferma per portare a casa un astronauta che aveva bisogno di cure sanitarie. È la prima volta nella storia che la Nasa ricorre a una "evacuazione medica" per un problema di salute di uno dei membri dell'equipaggio.
