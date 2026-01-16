Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
Il primo "rientro per malattia"

Spazio, Crew-11: la prima evacuazione medica della Nasa

L'ammaraggio della capsula è avvenuto al largo della California"

di Rossella Russo
16 Gen 2026 - 18:17
01:26 

Dopo 167 giorni in orbita e un viaggio di ritorno di 10 ore la missione Crew-11 è rientrata sulla terra ferma per portare a casa un astronauta che aveva bisogno di cure sanitarie. È la prima volta nella storia che la Nasa ricorre a una "evacuazione medica" per un problema di salute di uno dei membri dell'equipaggio. 

video evidenza
astronauta