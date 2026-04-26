Rossi Hawkins, gli attimi della paura: "Abbiamo sentito gli spari, siamo in lockdown"

"Abbiamo sentito gli spari. La stanza in questo momento è in lockdown". È il racconto della corrispondente Mediaset Maria Luisa Rossi Hawkins, presente alla cena con i media all'hotel Hilton alla presenza di Donald Trump. "Eravamo al tavolo, abbiamo sentito il rumore di spari e poi abbiamo visto i camerieri dirigersi verso il tavolo centrale, quello principale, dove c'era il presidente", spiega. "Doveva essere un evento storico, con grandi aspettative per il discorso di Trump. Era una cena di Stato, per la prima volta Trump vi partecipava", aggiunge.