Spagna, tre giorni di lutto nazionale per la tragedia di Adamuz

Un giunto rotto sui binari sarebbe la causa dell’incidente ferroviario Di Adamuz, vicino a Cordoba. Secondo gli esperti il guasto era presente da tempo e creava spazio tra le sezioni della rotaia allargandosi man mano che i treni si spostavano sui binari. Il bilancio della tragedia è di almeno 39 morti, tra loro il macchinista. I feriti sono 159: 48 si trovano negli ospedali andalusi. 12 persone sono in terapia intensiva, 9 di loro versano in condizioni critiche. Secondo le autorità c’è il rischio che alcuni passeggeri senza vita siano ancora sotto le lamiere. E si sta lavorando per estrarli e identificarli. “È un giorno di dolore per tutta la Spagna” ha detto il premier Pedro Sánchez giunto sul luogo dell'incidente. “Scopriremo la verità”, ha aggiunto prima di proclamare, dalla mezzanotte di oggi, tre giorni di lutto nazionale. Annullato il viaggio al Forum di Davos.