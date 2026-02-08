LA TEMPESTA LEONARDO

Maltempo in Spagna, le vie di Ubrique si trasformano in torrenti

L'acqua piovana invade il paese. Un cartello recita: "Se avete bisogno di aiuto, basta bussare, noi siamo qui"

08 Feb 2026 - 17:53
02:04 
videovideo
spagna
maltempo
video evidenza