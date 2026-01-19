Spagna, la tragedia del treno deragliato ad Adamuz, in Andalusia

Le carrozze che tremano, i bagagli che cadono, poi i vagoni sei, sette e otto del treno alta velocità escono dai binari, mentre un altro convoglio arriva in direzione opposta. È la dinamica della tragedia che domenica sera, nei pressi di Adamuz, in provincia di Córdoba, ha provocato almeno 39 morti e oltre 150 feriti. Un bilancio ancora provvisorio, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le lamiere contorte.