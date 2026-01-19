Spagna, i soccorritori sul luogo del deragliamento del treno all'alba

I soccorritori sul luogo dell'incidente ferroviario ad Adamuz, nel sud della Spagna, alle prime luci dell’alba. Il personale cammina lungo i binari dove un treno ad alta velocità è deragliato scontrandosi con un altro treno in arrivo. L'incidente è avvenuto alle 19.45 di domenica 18 gennaio, nella provincia di Cordoba, a circa 360 chilometri a sud della capitale Madrid. All'alba di lunedì mattina, sul binario c'erano soccorritori e funzionari, mentre i vagoni deragliati giacevano su un fianco.