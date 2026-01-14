Spagna, blitz antidroga da record: sequestrata cocaina per un miliardo di euro

Sequestro record di droga in Spagna. Una maxi operazione internazionale ha portato al sequestro di quasi 10 tonnellate di cocaina, trovate su una nave al largo delle isole Canarie. Il valore del carico sfiora il miliardo di euro. L'operazione è stata condotta dalla polizia iberica, con la collaborazione delle autorità statunitensi, britanniche e brasiliane. La droga era occultata in un carico di sale. La nave aveva fatto un complesso giro tra Turchia e Brasile con tappa finale in Spagna, da dove lo stupefacente sarebbe dovuto entrare in Europa. Tredici le persone arrestate.