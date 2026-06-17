SpaceX, il volo senza fine di Elon Musk: ora l'azienda vale più di Amazon

Come un razzo. La corsa di SpaceX non si ferma. I titoli del colosso di Elon Musk sono sempre più preziosi. I guadagni spingono la market cap (capitalizzazione di mercato) verso i tremila miliardi di dollari, superando di slancio Amazon. In tre sedute hanno sfiorato il 60% dal collocamento a 135 dollari, portando la società al quinto posto nella classifica per valutazioni, davanti ad Amazon e vicinissima a Microsoft.