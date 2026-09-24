La celebrazione di un patrimonio nazionale
Sordi entra in Parlamento, il documentario sull'attore proiettato alla Camera
Dopo aver riscosso successo all'estero, il film sull'icona della romanità torna in Italia in pompa magna"di Michelangelo Iuliano
24 Set 2026 - 19:12
24 Set 2026 - 19:12
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Alla Camera dei Deputati viene presentato "Alberto Sordi secret", il primo docufilm sulla vita privata del grande attore e regista romano. È stato realizzato dal cugino Igor Righetti, autore del libro "Alberto Sordi segreto".