L'aggressione

Sora, accoltellato davanti a scuola: identificato il responsabile

Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale, guarirà in una decina di giorni. L'autore è stato denunciato

di Alessio Campana
17 Gen 2026 - 19:12
01:24 
video evidenza