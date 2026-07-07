Sondrio, gara di solidarietà per Forrest: l'asinello con una malformazione

Ha soltanto due mesi, ma la sua storia ha già commosso migliaia di persone. Forrest, un asinello nato a Villa di Tirano, in Valtellina, è affetto da una grave malformazione alle zampe che gli impedisce di camminare normalmente e di seguire la madre. Senza un delicato intervento chirurgico il suo destino potrebbe essere l'abbattimento, ma una gara di solidarietà ha acceso la speranza. Grazie a una raccolta fondi online sono già stati donati oltre 11 mila euro per sostenere l'operazione e il lungo percorso di riabilitazione.