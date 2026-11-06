Belluno, la cartolina del soldato che "arriva" dopo 82 anni: "Carmela mia, stai tranquilla"

Nelle righe indirizzate alla moglie Carmela e ai figli emergono la sofferenza della prigionia, ma anche l'affetto per la famiglia e il forte legame con la valle bellunese. Nonostante la fame, il freddo e le privazioni vissute nel lager tedesco, il soldato trovava la forza di rassicurare i propri cari e di dedicare loro parole d'amore. Finita la guerra riuscì a tornare a casa: era stremato, sporco e malato, tanto che inizialmente non venne nemmeno riconosciuto. Riabbracciò però la moglie e i due figli e poté tornare a vivere libero tra le montagne di Selva di Cadore.