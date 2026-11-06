Belluno, la cartolina del soldato che "arriva" dopo 82 anni: "Carmela mia, stai tranquilla"
Era stata inviata dal soldato Andrea Orlando da"un lager tedesco il 5 giugno del 1944. L'uomo, prigioniero, era poi riuscito a tornare a casadi Alessandro Ongarato
Si chiama Andrea Orlando l'uomo, il soldato e prigioniero italiano che il 5 giugno 1944 ha inviato una lettera da un lager tedesco una lettera rivolta alla moglie e ai figli. Ci sono voluti 82 anni perché questa cartolina trovasse destinazione.
ll ritrovamento grazie ai social
A riportare alla luce la cartolina è stato il ritrovamento di alcuni documenti postali originali del soldato, recuperati da un ricercatore e segnalati attraverso i social. Proprio grazie a quell'appello, la pronipote Martina Pallua è riuscita a entrare in contatto con chi custodiva la corrispondenza e a ricostruire una pagina della storia familiare rimasta sconosciuta per oltre otto decenni. Un messaggio rimasto sospeso dal 1944 che, dopo 82 anni, è finalmente arrivato nelle mani dei suoi destinatari.
Le parole dal lager e il ritorno a casa
Nelle righe indirizzate alla moglie Carmela e ai figli emergono la sofferenza della prigionia, ma anche l'affetto per la famiglia e il forte legame con la valle bellunese. Nonostante la fame, il freddo e le privazioni vissute nel lager tedesco, il soldato trovava la forza di rassicurare i propri cari e di dedicare loro parole d'amore. Finita la guerra riuscì a tornare a casa: era stremato, sporco e malato, tanto che inizialmente non venne nemmeno riconosciuto. Riabbracciò però la moglie e i due figli e poté tornare a vivere libero tra le montagne di Selva di Cadore.