Siviglia, Robbie Williams si ferma a cantare "Angels" con un musicista di strada

Da una semplice passeggiata nel centro storico di Siviglia a un momento di spettacolo a cielo aperto. Robbie Williams, che era nella città andalusa per un concerto, ha cantato la sua canzone Angels assieme a un musicista di strada. Il gesto, ripreso da alcuni turisti e residenti, ha subito fatto il giro del web oltre che attirare l'attenzione di tantissimi passanti che si sono fermati per godersi l'esibizione dell'artista britannico.