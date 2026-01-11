Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
le immagini dell'esercito

Siria, l'attacco americano contro obiettivi dell'Isis

Il video diffuso su X dal Comando Centrale degli Stati Uniti

11 Gen 2026 - 12:09
01:04 
video evidenza