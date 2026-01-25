Sicurezza, Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Consiglio dei Ministri entro primi giorni di febbraio"
Pronte misure per aumentare il presidio sul territorio"sfruttando parte delle risorse incassate con la tassa di soggiornodi Maria Alessandra Chertizza
Mentre la Lega si stringe attorno al suo leader Matteo Salvini, durante la tradizionale kermesse del carroccio tra le nevi abruzzesi, l'ultimo giorno è stato dedicato interamente al confronto su baby gang, degrado e illegalità con il ministro dell'Interno Piantedosi. Nel pacchetto anche misure per aumentare il presidio sul territorio come nuovi sistemi di videosorveglianza, sfruttando parte delle risorse incassate con la tassa di soggiorno.