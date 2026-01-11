Logo Tgcom24
Il disegno di legge

Sicurezza, le nuove misure contro la criminalità di strada

La stretta del governo:"divieto di vendita di armi da taglio ai minori e multe ai genitori, o a chi ne ha la responsabilità, per non averli controllati

di Alessandra Chertizza
11 Gen 2026 - 15:42
01:29 

Da nord a sud dilagano gli episodi di violenza delle baby gang e il governo mette a punto una stretta: nel nuovo decreto sicurezza, annunciato da Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno, il divieto di vendita di armi da taglio ai minori e multe ai genitori, o a chi ne ha la responsabilità, per non averli controllati. Il piano, con un ulteriore giro di vite contro la criminalità di strada, prevederebbe anche la possibilità di ritirare patente, passaporto e permesso di soggiorno, oltre a provvedimenti che impedirebbero a chi delinque il diritto ad ottenerli.