Si trasferisce a Loiano, sull'Appennino, ma non può mandare la figlia a scuola: "Mi hanno detto di portala a Bologna"

Tiene in braccio la figlia di due mesi mentre racconta le difficoltà dopo il trasferimento a Loiano, sull’Appennino in provincia di Bologna. Laura Scaglianti, 35 anni e madre di tre figlie, si è scontrata con un problema inatteso: per la maggiore, 11 anni, non c’è posto nella scuola del paese. L’unica prima media conta già 26 alunni e non è stata sdoppiata. Tra le soluzioni proposte, l’iscrizione in un comune vicino senza scuolabus oppure il ritorno in città, ipotesi impraticabili per la famiglia. Di fronte all’assenza di alternative concrete, Laura ha scelto l’istruzione parentale per garantire alla figlia il diritto allo studio. Nel frattempo ha avviato due petizioni per segnalare la situazione e chiedere interventi.